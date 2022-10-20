صبري فواز ساخرا: "إيه الفرق بين أغاني المهرجانات وقشطة يابا؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تسائل الفنان صبري فواز عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن الفرق بين أغاني المهرجانات وأغنية قشطة يابا التي غناها الفنان مصطفى كامل في فيلم يحمل نفس الاسم.

وكتب فواز: "عااوزين حد متخصص من نقابة المهن الموسيقية يفهمنا و يعلمنا ، إيه الفرق بين أغاني المهرجانات وقشطة يابا؟".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع منشور الفنان صبري فواز من بينهم الفنان سامي مغاوري الذي كتب: "يسلم قلمك"، بينما علق المخرج تامر حمزة: "عجبتني"، وكتب الفنان مدحت تيخا: "ولا أي فرق ده حتى فيه مهرجانات الكلام بتاعها بيكون أشيك"

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية قد عقد مؤتمرا بمشاركة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وهاجم فيه أغاني المهرجانات التي وصفها بأنها أسوأ من المخدرات، وأنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتغيير هذا المصطلح.