بعد الهجوم عليها بسبب شيرين.. ميار الببلاوي تستعين بشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ميار الببلاوي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، قبل بدء حلقة برنامجها "أحلى الكلام" على قناة الشمس.

وقالت "ميار" موجهه حديثها لضيف الحلقة الشيخ أشرف عبدالجواد: "السلام عليك يا شيخ النهاردة عايزين حلقة جامدة إن شاء الله، موضوع قوي ومهم وتريند جدا إننا نتكلم فيه، الجوازات المدمرة التوكسيك، الزوجة دايما مش بتبقى ضحية ولا الزوج دايما ضحية، بس لازم بيبقى فيه حد من الطرفين ضحية".

ووجهت ميار حديثها للجمهور قائلة: "النهاردة حلقتنا عن الاختيار الخاطئ لشريك الحياة، وأعتقد انتوا شايفين كويس أوي مثل حي عندكم وعندنا النجمة شيرين عبدالوهاب".

وكانت الفنانة ميار الببلاوي قد نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، قالت فيه: "أنا بصراحة شوفت الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب وهي بتتكرم من مهرجان ما، وشوفت الفستان اللي هي لابساه، شوفت الوزن اللي هي وصلت ليه، وشوفت شعرها، أنا مش عارفه في ايه، شيرين فوقي لنفسك، ولأولادك، الدنيا ما بتقفش على أي راجل في العالم".