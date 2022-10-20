شادي شامل يجري عملية تجميل بـ أنفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضع الفنان شادي شامل، لعملية تجميل بمنطقة الأنف، ونشر أحد أطباء التجميل صورة لـ "شادي" بعد العملية عبر إنستجرام.

العملية التي تم إجرائها الفنان شادي شامل هي إصلاح إعوجاج بالحاجز الأنفي مع توسيع مجرى التنفس ونحت الأنف بدون جراحة.

الفنان شادي شامل اشتهر بتجسيد شخصية العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في مسلسل يحمل اسم "العندليب- حكاية شعب"، وعرض العمل عام 2006.

وأثار شادي شامل الجدل خلال الفترة الماضية بسبب تغير ملامحه وتغيير "اللوك" الذي يظهر به من آن لآخر، كما ظهر أكثر من مرة مرتديا "حلق" وهو ما عرضه للانتقاد من قبل جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شادي شامل أغنية "قولي ليه" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع شريف مكاوي.