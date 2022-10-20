لهذا السبب وافقت شيرين عبد الوهاب على الإنجاب فقط من محمد مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

الموزع الموسيقي محمد مصطفى، ثاني أزواج الفنانة شيرين عبد الوهاب، ووالد بناتها، يعد الوحيد من بين أزواجها الثلاثة (مدحت خميس "الأول" وحسام حبيب "الثالث")، صاحب محطة فارقة في حياتها، وعاد اسمه للظهور بقوة مع أزمة نقلها للعلاج في إحدى المستشفيات النفسية.

الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وهو ثاني أزواج الفنانة شيرين عبد الوهاب، تردد اسمه عبر مواقع التواصل، بعد 10 سنوات من انفصالهما.

ويعد الموزع الموسيقي، الذي كرم العام الماضي في الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، بوصفه من أهم الرموز الموسيقية، شريكا بارزا في أهم المحطات الفنية في مشوار زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

الفنانة شيرين عبد الوهاب، تعاونت مع والموزع الموسيقي محمد مصطفى، قبل زواجهما في أول وأشهر أغانيها " أه يا ليل"، وكذلك ألبومها الأول "جرح تاني"، الذي صدر عام 2003، وتولى توزيع 3 أغاني ، وهي " كنت عارفة"، و "نسيني"، و " اه لو جاني تاني"، وفي ثاني ألبوماتها " لازم أعيش" الذي طرح عام 2005، وزع 4 أغاني، وهي "بناقص حياتي معاك"، و "عين ونني"، و "مفيش مرة"، وكنت باقول".

عام 2007 تزوجت الفنانة شيرين عبد الوهاب، والموزع الموسيقي محمد مصطفى، عقب انفصالها عن زوجها الأول الموزع مدحت خميس، وعلى المستوى الفني، تولى توزيع 4 أغاني في ألبومها "حبيت"،الذي طرح عام 2009، بعد تعاونهما مع"، ومن بين 10 أغاني يضمها ألبوم "اسأل عليا" تولى توزيع 7 أغاني.

الموزع محمد مصطفى، في تصريحات صحفية ، علق على وصفه بأنه "زوج شيرين"، وقال ،:"لا يغضبني إطلاقاً، لأنني أحب شيرين جداً وأفرح بنجاحها وشهرتها، لكنني أتمنى أن يصفني الجمهور بصفتي الشخصية وبعملي الذي أنجح فيه، وهذا ليس تقليلاً من قدر شيرين، لكنني أرغب في أن يصفني الجمهور بمحمد مصطفى الملحن والموزع الموسيقي".

عام 2012 تم الطلاق بين شيرين، ومحمد، بعد إنجابها بناتها، وأعمارهم حاليا "مريم 14 سنة" و"هنا 12سنة".

الفنان محمد هنيدي، حاول الصلح بين شيرين ومحمد مصطفى، واتفق معها على إعادتها إلى منزل الزوجية، وفشلت المحاولة بسبب إغلاق"محمد مصطفى" هاتفه"، حزنا على هزيمة الزمالك.

شيرين عبد الوهاب، خلال ظهورها مع الفنان أمير كرارة في برنامج "الخزنة"، فسرت موافقتها على الإنجاب من ثاني أزواجها الموزع الموسيقي محمد مصطفى "والد بناتها"، وقالت :"محمد مصطفى راجل محترم وابن ناس، ولم أخشى الإنجاب منه".

شيرين، كشفت مؤخرا عن رفضها الإنجاب من ثالث أزواجها الفنان حسام حبيب، وسبق وأعلنت عن قيامها بإجهاض الجنين، خلال زواجها الأول من الموزع الموسيقي مدحت خميس.

شيرين، كشفت خلال ظهورها في برنامج "الخزنة" عن السبب في طلاقها من والد بناتها، قائلة : "انفصلت عن زوجي الثاني محمد مصطفى، بسبب الجنان، أنا بحب الجنان قوي، عندما انفصلت عن زوجي عادت لي الحياة، كوني كنت أعيش حياة منغلقة رغم أنه لم يكن يخنقني بتعامله إنما كنت محرومة من الجنون في العلاقة".

بعد 9 سنوات من الإنفصال، قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في رمضان الماضي 2021، أغنية حملت عنوان “بعلم الوصول”، من توزيع زوجها الأسبق ووالد بناتها الموزع محمد مصطفى.

تعاون محمد مصطفى، مع أغلب نجوم الغناء في الوطن العربي، ومنهم، وردة، محمد منير، كاظم الساهر، وعلي الحجار، وحسين الجسمي، أنغام، ميادة الحناوي، نانسي عجرم، أصالة، كارول سيماحة، راشد الماجد، عبد الله الرويشد، وغيرهم.

محمد مصطفى، وضع الموسيقى التصويرية، للعديد من الأفلام والمسلسلات، منها مسلسل "بره الدنيا" بطولة شريف منير، وفيلم "فين قلبي" للفنان مصطفى قمر، وموسيقى برامج "كلام من دهب" للإعلامي طارق علام، و"ساعة سعيدة" للفنان عبدالفتاح الجريني.