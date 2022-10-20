منها "الأقصر بلدنا" تفاصيل احتفالية علي إسماعيل بافتتاح مهرجان الموسيقى العربية "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفالا بمئوية الموسيقار علي إسماعيل، يشهد حفل افتتاح الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة، تقديم مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية.

المايسترو أحمد عاطف،في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن تفاصيل الاحتفالية، وقال:" سعدت بتولي قيادة الفرقة الموسيقية لتقديم أعمال المبدع الموسيقي علي إسماعيل، ومع زخم إبداعاته، تم إختيار 14 عمل موسيقي من مختلف المجالات، منها الأغاني التي تولى توزيعها، والاستعراضات، والموسيقى التصويرية".

وتابع:" ومن أبرز الأغاني التي من المقرر تقديمها اليوم من أعمال الراحل، دع سمائي، الأقصر بلدنا، إلى جانب موسيقى أفلام الأيدى الناعمة، و غرام في الكرنك"

عاطف أضاف،:" ويقدم الأغاني المطربين والمطربات، وليد حيدر ، أحمد عفت ، أميرة أحمد ، غادة أدم ، محمد حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ، أما التابلوهات الإستعراضية المصاحبة تقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة، وهي من تصميم الفنانة أرمينيا كامل" .

ويشهد حفل افتتاح المهرجان، تكريم وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني ورئيس الأوبرا د.مجدي صابر، لـ 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى، وهم اسم الموسيقار الراحل علي اسماعيل ، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقي الراحل الدكتور زين نصار "أستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان"، الفنانة صفاء أبو السعود ، الفنان راغب علامة ( لبنان )، الموسيقار مودي الإمام، الموسيقار يعقوب الخبيزي ( الكويت )، الفنان أحمد الجميري ( البحرين )، الشاعر الكبير شوقي حجاب، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار حسين فوزي، عازف الناي عاطف إمام ، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر، الباحث الدكتور صالح رضا، الباحث الدكتور نبيل الدراس ( الأردن )، الدكتورة رشا طموم استاذ بقسم النظريات والتاليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان، فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي الذي يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.