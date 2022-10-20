طرح بوستر مسلسل "إيجار قديم".. تعرف على موعد وقنوات العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرحت شركة k media البوستر الرسمي لمسلسل "إيجار قديم" الذي يقوم ببطولته النجوم شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، وفيدرا.

وأعلن المنتج كريم أبو ذكري أن المسلسل سيبدأ عرضه يوم ٢٤ أكتوبر على شاشة قنوات "ON e"، مشيرا أن العمل يدور حول قصص وحكايات لجيران في عمارة واحدة، كل منهم يمر بمشكلة معينة في حياته الخاصة، وتدور الأحداث في إطار إجتماعي لايت، ويحتوي العمل على الكثير من الأحداث الإنسانية التي تتعلق بحياتنا اليومية.

وفور طرح البوستر الرسمي للمسلسل، لاقى إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأ تداوله بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وعلق الكاتب يسري الفخراني المشرف على الدراما بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلا: "في دراما موسم الشتاء، انتظروا مسلسل إيجار قديم"

الجدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج "‏k media‏"، كريم أبوذكرى، ‏ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال نوفمبر المقبل، وتدور ‏أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت.‏