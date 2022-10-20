محمد رمضان يستعرض هدية “صابونة من الذهب عيار 24”

كتب امير فتحي في الخميس 20 أكتوبر 2022 03:54 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات”انستجرام” بمقطع فيديو استعرض من خلاله تلقيه هدية عبارة عن صابونة من الذهب عيار 24 .
قال محمد رمضان في الفيديو: “النهاردة جاتلي هدية غريبة جدا .. أغلى صابونة في العالم صابونة دهب عيار 24 عشان أغسل بيها وشي .. فبعد كده اللي اديله الصابونة ميزعلش يتبسط” .
فيما كتب “رمضان” في تعليقه على مقطع الفيديو: “مساء الذهب على عيونكم” .
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