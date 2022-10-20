شكرا لقرائتكم خبر عن فضل ونعمة يتصدر الإيرادات بـ216 ألف جنيه و"حظك اليوم" فى نهاية القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "فضل ونعمة" إيرادات أفلام دور العرض السينمائية، حيث حصد الفيلم 216 ألفا و128 جنيها، من إجمالى ما حققته السينمات أمس، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وجاء فى المركز الثانى فيلم "كيرة والجن" الذى حصد 46 ألفا و952 جنيها، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.

بينما حقق فيلم "عمهم" 40 ألفا و253 جنيها، محتلا المركز الثالث في ترتيب الإيرادات، وهو من بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

كما احتل فيلم "الهيبة" المركز الرابع فى ترتيب الإيرادات، محققا 36 ألفا و920 جنيها، في أولى أيام عرضه، يليه فيلم "بحبك" للفنان تامر حسني الذي بلغت إيراداته أمس 24 ألفا و874 جنيها.

وفيلم "تسليم أهالى" للفنانة دنيا سمير غانم هبط إلى المركز السادس فى ترتيب الإيرادات محققا 12 ألفا و65 جنيها، يليه فيلم "أشباح أوروبا للفنانة هيفاء وهبي الذي حصد أمس 6 ألاف و570 جنيها.

بينما جاء فى نهاية القائمة فيلم "حظك اليوم" قائمة الإيرادات خلال أسبوع فقط من طرحه فى السينمات، فلم يحصد أمس سوى 6 آلاف و290 جنيها.