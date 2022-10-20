شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق موسم دراما الشتاء على قنوات المتحدة بعرض الضاحك الباكى وبيت فرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية لاستقبال دفعة جديدة من المسلسلات لعرضها فى الموسم الشتوى الذى ينطلق الأسبوع المقبل من أجل استكمال موسم الأوف سيزون الدرامى، والذى انطلق فى سبتمبر الماضى، حيث تعرض القنوات مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية المتنوعة من نوعية الـ30 والـ45 حلقة ويغلب عن معظم هذه الأعمال الطابع الاجتماعى العائلى.

ويفتتح مسلسل "بيت فرح" للفنان فتحى عبد الوهاب موسم الشتاء الدرامى على قنوات المتحدة، إذ ينطلق عرضه غداً السبت على قناة الحياة، والعمل مكون من 20 حلقة، وتأليف تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة كينج توت للمنتجين هشام وعصام شعبان الذان يعودان للإنتاج بعد غياب وهو بطولة فتحى عبد الوهاب، داليا مصطفى، إيناس كامل، محمد على رزق، ليلى حسين، مروة عيد، سمر علام، فدوى عابد، يارا طمبشاوى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعى ملىء بالمشاعر الرومانسية والشجن، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف والمشاكل مع جيرانه بالعمارة، وبعدها تتغير الأمور وبعدها يستطيع التعامل مع هؤلاء الجيران وتتغير شكل حياته تماماً، حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.

وفى نفس اليوم السبت 22 أكتوبر، ينطلق عرض مسلسل "الضاحك الباكي" عن حياة الفنان الراحل نجيب الريحانى على قناة CBC، والعمل سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، ومحمد سليمان في دور استيفان روتسى، ودارين حداد في دور فيكتورين الزوجة الأخيرة للريحانى، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "الضاحك الباكى" يرصد توثيق لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.