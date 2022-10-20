مصطفى كامل: “أنغام محتضنة والدة وبنات وأخو شيرين”

كتب امير فتحي في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر عن موقف ومساندة الفنانة أنغام لأسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية الأزمة التي تتعرض لها الأخيرة في الوقت الحالي .

قال مصطفى كامل في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع عقده بالنقابة: “دار اتصال بيني وبين أنغام، قعدنا أكتر من ساعة وهي محتضنة جدا والدة شيرين وبناتها وأخوها بصفة شخصية وبحب زائد” .

وأشار مصطفى كامل إلى أنه تناول مع أنغام خلال حديثهما ما يمكنهما تقديمه لشيرين من دعم أو مساعدة في الوقت الحالي، مضيفا أنه وأعضاء مجلسه على أهبة الاستعداد للتحرك وزيارة شيرين .

تابع: “فوجئت ونما إلى علمي أن جهات التحقيق مانعة زيارة شيرين حتى الطبيب المعالج هيدخل وينضم جوة لجنة طبية من وزارة الصحة لبحث أمر شيرين والموضوع دلوقتي بقى في يد الجهات القضائية” .

أضاف “كامل”: “هنا غلت يدانا من ناحية الزيارة ولا نملك أنا ومجلس إدارة النقابة دلوقتي غير خالص الدعاء .. ربنا يقومها لبيتها ولأولادها ولأهلها ولفنها بألف خير، ونحن كنقابة داعمين لشيرين بكل تشاور بس هي أو أهلها واحنا تحت أمرها” .