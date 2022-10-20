محمد الغيطي يهاجم حسام حبيب: “خليك محترم ومتجبش سيرة شيرين”

كتب امير فتحي في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - شن الإعلامي محمد الغيطي هجوما لاذعا على الفنان حسام حبيب على خلفية تصريحاته الأخيرة وفقا لتسجيل منسوب إليه تحدث من خلاله عن صدمته في زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب واصفا إياها بأنها أكبر غلطة في حياته ولا يرغب في سماع إسمها مرة أخرى .

قال محمد الغيطي في حلقة برنامجه “تقدر مع الغيطي” المذاع على قناة الشمس: “انت ليه كل شوية تظهر في الصورة يا حسام بالشكل المشين اللي بيسئ إليك، إيه اللي رجعك تاني تزيد الطين بلة .. انت بتظهر ليه في المصايب انت والبنت اللي معاك” .

تابع: “يا ابني اعقل، روح اعمل شوية فن بدل القرب اللي احنا بنشوفه ده .. أرجو متتكلمش تاني ولو عايز تعمل خير ارجع لفنك واقفل الصفحة دي ده لو انت بني آدم محترم وفنان وتذكر الجيد وانسى السئ .. خليك محترم وأد كلمتك ومتجبش سيرة شيرين تاني” .

أضاف الإعلامي محمد الغيطي: “وشيرين بقى تطلع من وكستها دي، عايزينها ترجع المطربة شيرين عبد الوهاب اللي احنا بنستمتع بفنها وبصوتها” .