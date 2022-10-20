لا أحب زوجتي وشعرت بأني نكرة.. باسل خياط يبكي على الهواء مباشرة ويكشف الوجه الآخر لوسامته

كتب امير فتحي في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - تصدر النجم السوري باسل خياط محركات البحث في الفترة الأخيرة، وذلك بعد عرض حلقته مع المحاور الإماراتي أنس بوخش في برنامجه ” abtalks” حيث كشف خياط العديد من المحطات والأسرار عن حياته الشخصية.

ونشر خياط عبر «إنستجرام» مقطعًا مصورًا من لقائه مع الإعلامي أنس بوخش كاشفًا عن تفاصيل حياته.

وفاجأ الفنان السوري باسل خياط متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالبوستر التشويقي من لقائه الأخير وهو يجهش بالبكاء ويتحدث عن أوجاعه.

باسل خياط يكشف أسراره وتفاصيل نشأته:

وظهر الفنان السوري وهو يتحدث بألم عن طفولته في الصغر، مؤكدًا بأنه لم يعيش كغيره من الأطفال وأنه بدأ العمل في سن صغير.

وتابع باسل خياط بأنه يسعى دائماً لإرضاء نفسه قبل إرضاء الأخرين بقوله: “انا اتعلمت أنو ما شوف الرضى بعيونك قبل ما كون أنا رضيان”.

واستكمل:” ما بذكر مين أنا.. حسيت حالي ماني موجود.. أنا نكرة”.حيث أشار في حديثه بأنه عانى كثيرًا في صغره”.

وكشف عن أكثر الطباع السيئة فيه وهي الحساسية المفرطة التي باتت تخيفه بشكل كبير على الصعيد الشخصي.

وعن علاقته بزوجته ناهد قال الممثل السوري بأنه لا يحبها كأي شخصين تربطهم علاقة تقليدية ويعيشون تحت سقف واحد. بل ربط وجوده بوجودها في حياته قائلاً: “انا ما بحب ناهد.. أنا وجودي بهذه الحياة من وجودها هي”.

من هو الفنان باسل خياط؟.. محطات من حياته:

ولد الفنان باسل خياط في 29 أغسطس 1977، في حي بغداد بالعاصمة السورية دمشق، لعائلة متواضعة ماديًا، وقد بدأ التمثيل منذ أن كان في ‏الثامنة من عمره، من خلال مشاركته في مسرح الأطفال.‏

درس خياط في مدارس دمشق، وبعد الانتهاء من الثانوية العامة، أراد تحقيق حلمه والانضمام إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، ‏لكنه فشل في اختبارات المعهد في المرة الأولى.

ترأس اللجنة التي قامت برفضه الفنان غسان مسعود، وهي نفس اللجنة التي عادت وقبلته في العام التالي، وأثناء دراسته في المعهد شارك في مسلسل “الطير” أمام الفنان الراحل عبد الرحمن آل رشي.

شارك بعد مسلسل الطير في عددٍ من المسلسلات، لكن انطلاقته الحقيقية كانت من خلال مسلسل أسرار المدينة عام 2000، ومن ثم توالت أعماله الفنية.

أعماله:

عام 2004، اختاره المخرج المصري يسري نصر الله لبطولة فيلم “باب الشمس” المكون من جزئيين، المأخوذ عن رواية “باب الشمس” للأديب إلياس خوري، وقد عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي العالمي.

شارك الفنان باسل خياط في عددٍ من المسرحيات، نذكر منها: “عشاء الوداع”، “لن يكون”، “حفل تكريم وتأبين”، “هواية ‏الحيوانات الزجاجية”، “ألو تشيخوف”، “نزوة عاشق”، “هذه المرة”، “سيلينا”.‏

كما شارك باسل خياط في عددٍ من الأفلام، نذكر منها: في عدد من الأفلام، نذكر منها: “قمران وزيتونة” عام 2002، “رؤى حالمة” عام 2003، “الشياطين” عام 2007، “العشاق” عام 2008، “سيلينا” و”الليل الطويل” عام 2009.‏.

صدمة نفسية أوقفته عن التمثيل:

وعانى باسل خياط من حالة نفسية سيئة للغاية بعد أحداث الحراك الشعبي السوري ‏عام 2011، حيث دخل في حالة من الصدمة أفقدته القدرة على التعبير وإبداء ردود أفعال، وأقعدته عن التمثيل مدة عامٍ ونصف.‏

يدين بالفضل للمخرج السوري الليث حجو، الذي دعمه نفسيًا في العودة التدريجية للحياة الفنية، والتعامل من ‏جديد مع الكاميرات، وتشاركا سويًا مسلسل “سنعود بعد قليل” عام 2013.

الفنان باسل خياط ارتبط بالفنانة التونسية هند صبري لعامين بخطوبة رسمية انتهت بالانفصال والحفاظ على علاقة الصداقة بينهما، تزوج من السيدة ناهد زيدان وأنجب منها إبنه (شمس) وابنته (إيزابيلا).

الحياة الشخصية للفنان باسل خياط

الفنان باسل خياط ارتبط عاطفيًا من فتاة خارج الوسط الفني لمدة 6 سنواتٍ، يعتبرها الحب الأول في حياته، وبعد الانفصال؛ عاني ‏نفسيًا لدرجة استدعت العلاج النفسي، حيث صرح لأحد البرامج المتلفزة: “وين ما روح حس بأنها موجودة وأي مكان موجود فيه ‏بيذكرني فيها، فأتعبني الموضوع ولجأت للطبيبة النفسية لأني شخص لا يتحمل الألم”.‏

جمعته علاقة عاطفية بالفنانة التونسية “هند صبري” كُللت بالخطوبة، لمدة عامين ونصف، انتهت بالانفصال، حيث صرح أن ‏غيرته الشديدة كانت وراء فشلهما سويًا، مؤكدًا أنهما صديقين حتى الآن.‏.

تزوج لاحقًا من السيدة ناهد زيدان، التي تحولت من معجبةٍ إلى حبيبةٍ ومن ثم زوجة له. رزق الزوجان بطفلٍ أطلقا عليه اسم ‌‏”شمس الدين”، وطفلة تحمل اسم “إيزابيل”.‏.

راهن الجميع على فشل زواجه بعد العام الأول، لكن زواجه استمر مدة 10 سنوات، وعن زوجته يقول: “أنا لا أحب زوجتي، هي تمثّل لي ما هو أسمى من الحب، وجودي من وجودها، تحدث بيننا مشاكل، لكنني واثق من أنّ لدينا المقدرة لحلّها”.

مطالبيه بعدم الحديث عن هذه الفكرة، كونه فنان موهوب ومحترف ولديه الكثير والكثير من الأشياء التي لم يقدمها بعظ في عالم التمثيل.

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