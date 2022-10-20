هل تذكرون الممثل محمد الشرقاوي؟!.. لن تصدقوا أن نجله فنان شهير دخل عالم الفن من أوسع الأبواب!!

كتب امير فتحي في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من بعض الفنانين إلى أبنائهم أو أحد أفراد عائلتهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الممثل ومذيع الراديو والمؤلف أمجد الشرقاوي نجل الفنان الراحل محمد الشرقاوي​ الذي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور ٢٠١٣ أشتغل بالعمل الحر في رسم الكاريكاتير من ثم الديكور. ثم شارك في إعداد مجموعة من البرنامج الشهيرة كما قام بالتمثيل في بعض الحملات الإعلانية.

أمجد الشرقاوي، من مواليد 9 فبراير عام 1993، القاهرة، اسمه بالكامل أمجد محمد الشرقاوي، وهو نجل الفنان محمد الشرقاوي، ومن الأعمال الفنية التي شارك فيها: برنامج “قهوة أشرف”، برنامج “المصحة”، كما قدم السيناريو والحوار لفيلم “مستر أكس” بطولة النجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد، المرتقب عرضه في العام القادم 2023.

أمجد الشرقاوي مذيع راديو

كما أنه أشتهر أمجد الشرقاوي كمعد ومقدم برامج إذاعية متنوعة على أشهر محطات الراديو مثل: نجوم إف إم، راديو 9090، وغيرها، والبرنامج الحالي الذي يقوم بتقديمه هو «جلسات تحضير مشروع صغير» على محطة ميجا إف إم، الذي يهدف إلى الترفيه والتسلية على المستمعين، وبخاصة أنه برنامج كوميدى ساخر، يطرح سؤال «ماذا لو حدث؟» فى كل حلقة.

أمجد الشرقاوي يتحدث عن تقديمه فيلم «مستر أكس» للنجم أحمد فهمي

هذا وقد عبّر أمجد الشرقاوي عن سعادته بعمله كسيناريست لفيلم «مستر إكس»،وتعد هذه التجربة الأولى السينمائية له، والعمل من بطولة الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد، نافيًا مشاركته فى الفيلم كممثل. كما أكد أن العمل ليس له علاقة بفيلم «مستر إكس» للفنان الكبير فؤاد المهندس، إذ إن هذا الفيلم مختلف تماما عنهه.

وأوضح “الشرقاوي” أنه تربطه صداقة وطيدة مع الفنان أحمد فهمى، معبرًا عن مدى شعوره بالفخر لكتابته سيناريو وحوار فيلمه الجديد، وبخاصة أن احمد فهمى سيناريست رائع وقدم أعمالًا مهمة مثل «كده رضا»، و«بوشكاش»، وغيرها.

أمجد الشرقاوى، أكد أن «مستر إكس» فيلم واقعى وليس خياليًا، وأحداثه تدور بين مصر ودولة أخرى، والعمل من إنتاج أحمد السبكى، وإخراج أحمد رشيد.

وكشف عن مشاركته كمؤلف وسيناريست أيضًا فى عمل فنى جديد للفنان مصطفى خاطر، خلال الفترة المقبلة.

أمجد الشرقاوى: درست ديكور لأن «الكل عايز يمثل»

وعلى جانب آخر ، كشف أمجد الشرقاوى، أنه منذ انتهائه من دراسته الثانوية ويتمنى دخول عالم التمثيل اقتداء بوالده الفنان محمد الشرقاوى، لافتا إلى أنه درس فى أكاديمية الفنون بالمعهد العالى للفنون المسرحية، كما أنه عضو نقابة المهن التمثيلية.

ولفت إلى تخصصه فى قسم الديكور داخل معهد الفنون المسرحية، نظرا للكم الهائل من الطلاب فى قسم التمثيل رغبه منهم فى خوض هذا المجال ، مضيفا «الكل عايز يمثل أو يبقى لاعب كرة»، وهذا ما جعله يدخل قسم آخر وهو الديكور نظرا لإجادته فن الرسم أيضا، إلا أن مازال حلم التمثيل هدفا لديه.

.وأشار إلى أن الفنان احمد بدير والفنان احمد ماهر شجعاه على التمثيل، لافتا إلى أن «ماهر» كان يشجعه على المسرح كثيرا.

و أوضح أن برنامجه السابق «مكالمة لا أرادية» والذى قدمه خلال شهر رمضان 2019، كان يتضمن جزءًا تمثيليًا من خلال المقالب التى قام بها ضد المستمعين، كما أن البرنامج الجديد يتضمن جزءًا تمثيليًا أيضًا؛ ونفى وجود موسم جديد من برنامجه «مكالمة لا إرادية»، لافتا إلى أن الجمهور عرف بطبيعة مقالب هذا البرنامج، لكنه ربما يقدم مقالب آخرى فى إطار مختلف.

يُذكر إن والده الفنان محمد الشرقاوي قد توفى عام 1996، عن عمر يناهز 42 عامًا حين كان عمر نجله أمجد 3 سنوات فقط، وقد وصل إلى أوج نجوميته في هذه الفترة، حيث أصيب بسكتة قلبية وهو ما أصاب الوسط الفني بصدمة شديدة حينها.

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