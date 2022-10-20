فنانة شهيرة: “حاسة إني عروسة”

كتب امير فتحي في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - أعربت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عن سعادتها بعد حصولها على الجنسية المصرية مؤخرا بعد انتظارها لذلك لمدة سنتين من أن قدمت على طلب للحصول على الجنسية .

قالت رزان مغربي في مداخلة هاتفية لبرنامج “تقدر مع الغيطي” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي ويذاع على قناة “الشمس”: “مصر الجميلة أم الدنيا، الحضن الدافي .. أنا سعيدة جدا، حاسة إني عروسة” .

تابعت: “بقالي سنتين بستنى اليوم ده من يوم ما قدمت على ورق الجنسية وكنت بعد الأيام والساعات وبقول هانت، والحمد لله مصر مبخلتش عليا خالص” .

أضافت: “مستنتش ورحت المجمع وعملت البطاقة وخدت الرقم القومي .. من أول ما وصلت مصر أنا حبيت البلد دي واديتني رزق كبير وسعادة وعيلة وشغل واتجوزت من مصر وخلفت وسكنت في مصر” .

وحرصت الفنانة رزان مغربي على توجيه الشكر لزوجها لكونه السبب في حصولها على الجنسية المصرية ولما يقدمه لها دائما .

في سياق آخر تحدثت رزان عن مشاركتها بتجسيد شخصية بديعة مصابني في مسلسل “الضاحك الباكي” الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الرحل نجيب الريحاني والمقرر إذاعته يوم السبت المقبل 22 أكتوبر على قناة “CBC”.

وعلقت رزان مغربي على ذلك: “أنا حاسة إنها بداية جديدة وموفقة وان شاء الله نقدر نقدم حاجة حلوة بمساعدتكم واحتضانكم ليا” .