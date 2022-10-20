شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يهنئ نجله سليم بعيد ميلاده: برنس مصر ربنا يحفظك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم أمير كرارة، نجله سليم بعيد ميلاده، متمنيا له النجاح والسعادة فى حياته ونشر أمير صورة تجمعهما عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:"كل سنة وأنت طيب يابرنس مصر ربنا يحفظك وأشوفك أحسن واحد فى الدنيا".

ويستعد النجم أمير كرارة، لمسلسله الجديد "سوق الكانتو"، المقرر أن يخوض به منافسات رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، حيث تم بناء الديكور الأساسى للعمل خلال الأيام الماضية.



امير كرارة

أمير كرارة قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "العائدون" وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أمينة خليل، إسلام جمال، ومحمد أبو داود، وعدد كبير من الممثلين، إخراج احمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

كما يصور كرارة حلقات برنامجه "سهرانين"، والذى يستضيف عددا من نجوم مصر والوطن العربى، ويعرض على شبكة قنوات ON، ويعرض البرنامج يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.