شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تدعم شقيقتها دنيا: ربنا يوفقك يا حبيبتى فى مسرحية أنستونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إيمى سمير غانم على دعم شقيقتها النجمة دنيا سمير غانم، قبل ساعات من انطلاق مسرحية أنستونا، ونشرت إيمى صورة لبوستر المسرحية عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت إيمى قائلة:"ربنا يوفقك يا حبيبتى يارب".



دنيا سمير غانم

ويبدأ، اليوم الخميس، فى تمام الساعة الثامنة مساء، أول عروض مسرحية أنستونا بطولة النجمة دنيا سمير غانم ومن إخراج خالد جلال، تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، أغانى المسرحية كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع : النابلسي - احمد وحيد كينج ، ألحان عمرو مصطفى، ستايلست مروة عودة، مصممة الاستعراضات خديجة العرقان.

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، وتجسد دنيا سمير غانم في المسرحية، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

ويعرض حاليًا لدنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالى"، ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.