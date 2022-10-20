صابونة ومعجون أسنان ذهب.. هدايا محمد رمضان تثير الجدل وعالم دين يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، بعد نشره، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يحمل صابونة من الذهب عيار 24.

رمضان، قال،:"النهاردة جاتلي هدية غريبة جدا، أغلى هدية في العالم، صابونة دهب عيار 24 عشان أغسل بيها وشي".

وأضاف،:"عشان كده اللي أدي له الصابونة ميزعلش ينبسط"، وظهر ممسكا بـ"الصابونة" واستكمل حديثه: "مستخسر فيها أي ليفة".

وتباينت ردود الفعل،حول فيديو الفنان محمد رمضان، إذ تعرض للهجوم في بعض التعليقات، ومنها "اتق الله في أفعالك"، و"بتموت في إثارة الجدل"، و"حرام عليك"، وغيرها .

بينما علق اخرون،: "عالمي"، و"فخر كل العرب"، و"الدهب للدهب"، و"نمبر وان"، و"بنحبك رمضان"، و"العمدة" وغيرها.

و تعد الهدية الغريبة حسب تعليق الفنان محمد رمضان، ثالث هداياه الذهبية التي تثير الجدل حوله.

معجون أسنان

في فبراير الماضي، شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو يستعرض فيه هدية ثمينة حصل عليها وهى عبارة عن "معجون أسنان" من الذهب.

وظهر رمضان، فى الفيديو وهو يستخدم معجون الأسنان، وعلق عليه قائلا: "صباح الذهب.. معجون أسنانى عيار 24"

وعقب نشر الفيديو، علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، خلال ظهوره ببرنامج كلام هوانم، على قناة "الحدث"، وقال : "فرشة ذهب، مقبض حمام ذهب، والله سوف يسألون عنه، بالله عليكم إنسان يستخدم فرشة أسنان من الذهب أو يحلي بيته بمقابض ومراحيض من ذهب، وهناك أناس لا يجدون لقمة الخبز، أوكسوة تقيهم البرد؟".

وتابع كريمة: "ونذكر أنفسنا بآيات القرآن: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون"، وأعوذ بالله من ذلك".

هاتف محمول

في سبتمبر 2020، نشر الفنان محمد رمضان، عبر موقع "إنستجرام"، صورا لهانف محمول من الذهب ومحفور على ظهره اسم محمد رمضان ونمبر 1.

وكتب رمضان : "شكرا صديقى خليفة".

الفنان محمد رمضان، بدأ مؤخرا تصوير مسلسل "العمدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، في ثالث تعاون له مع المخرج محمد سامي، إذ قدم معه من قبل مسلسلات " الأسطورة"، و"البرنس".

ويشارك في بطولة العمل، زينة، مى كساب، إيمان العاصى، منه فضالى، هيدى كرم، أحمد داش، هالة صدقى، طارق النهرى، مجدى بدر، و عصام السقا ، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ويشاركه كتابة العمل السيناريست مهاب طارق، وإنتاج محمد السعدى.