إسلام حافظ أحدث المنضمين لمسلسل "سر السلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضم الفنان إسلام حافظ للمشاركة فى مسلسل "سر السلطان" الذي يتم التحضير له حاليًا، وهو مأخوذ عن رواية "سره الباتع" للكاتب يوسف إدريس.

ومن المقرر أن يشارك المسلسل ف دراما رمضان المقبل، وجاءت القائمة المبدئية لأبطال المسلسل وهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، أحمد عبدالعزيز، هالة صدقي.

من ناحية أخري يشارك إسلام حافظ فى مسلسل "ألف ليلة وليلة" مع النجم ياسر جلال.

ويواصل القائمين على المسلسل التحضير للعمل وترشيح باقي النجوم، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من المشاهد التي تحتوي على جرافيك يتماشى مع أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

يذكر أن إسلام حافظ انتهي مؤخرًا من تصوير مشاهده فى مسلسل "مهب الريح" مع النجمة هند صبري، حيث يظهر دور شرف فى العمل.

مسلسل "مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wifeبطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على 45 حلقة، مقسمه إلى 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية.