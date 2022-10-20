طارق الدسوقي: "اتجوزت مرتين وأقسم بالله حرمت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان طارق الدسوقي، إنه تزوج مرتين ولا يفكر في الزواج للمرة الثالثة.

وأوضح "الدسوقي" في حوار مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على شاشة (سي بي سي) أنه أب لـ 4 أبناء هم: "لوجينا، أحمد، هنا، ويوسف".

وعن نيته في الزواج للمرة الثالثة قال: "لا أنا اتجوزت مرتين وحرمت أقسم بالله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأنا اتلدغت مرتين ومفيش داعي للتالتة".

وتابع: "أهم حاجة أن ولادي بيحبوا بعض، ومسألة مهمة جدا إن الجواز مودة وحب ورحمة وسكن وسكينة ممكن ميحصلش تفاهم بينكم، ممكن تكون زوج فاشل بس أب كويس، الأولاد محتاجين الأب والأم".

ووجه "الدسوقي" نصيحة للشباب قائلا: "حتى لو انفصلتوا حافظوا على الود والاحترام بينكم، عشان الأولاد ميتأثروش ماديا أو معنويا".