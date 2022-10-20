تركي آل الشيخ يتعاون مع محمد عبده في "الملامح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تعاونه مع الفنان السعودي الكبير محمد عبده في أغنية جديدة بعنوان "الملامح".

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر الأغنية التي أطلقها محمد عبده عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وعلق آل الشيخ قائلا: "الملامح.. جديدي مع فنان العرب محمد عبده".

أغنية "الملامح" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع وليد فايد.

وتقول كلمات الأغنية: "الملامح.. تسأليني ليه في صوتي من أحزانك ملامح.. ليه في صمتي من سكوتك ملامح".