فن ومشاهير

تركي آل الشيخ يتعاون مع محمد عبده في "الملامح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، تعاونه مع الفنان السعودي الكبير محمد عبده في أغنية جديدة بعنوان "الملامح".

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر الأغنية التي أطلقها محمد عبده عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وعلق آل الشيخ قائلا: "الملامح.. جديدي مع فنان العرب محمد عبده".

أغنية "الملامح" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع وليد فايد.

وتقول كلمات الأغنية: "الملامح.. تسأليني ليه في صوتي من أحزانك ملامح.. ليه في صمتي من سكوتك ملامح".

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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