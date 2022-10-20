"شيرين ما رح تنكسر".. نانسي عجرم تدعم شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، دعمها للفنانة شيرين عبدالوهاب، المحتجزة حاليا بأحد مستشفيات عللاج الإدمان.

وكتبت نانسي عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "شيرين عبدالوهاب بنت مصر، مصر أم الدنيا اللي ما بتنكسر، وشيرين كمان مارح تنكسر، ورح ترجع لناسها وفنها ومحبينها الكتار وأنا منهم، بقوتها وإرادتها هي قبل أي شي، شيرين بنحبك وناطرينك".

وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية"

وقال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي، : "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".