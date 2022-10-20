محمد سامي:” أنا بحب مراتي حلوة بس بغير عليها طول الوقت”

كتب امير فتحي في الخميس 20 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - تحدث المخرج محمد سامي عن علاقته بزوجته الفنانة مي عمر وعن غيرته عليها في الكثير من المواقف ولكنه في نفس الوقت دائما ما يحب أن يراها جميلة .

قال محمد سامي في لقائه مع برنامج “أنا سعيد” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”: “بغير عليها في كل لحظة وهي بتتكلم مع حد، بغير عليها طول الوقت بس غيرة صحية”.

تابع: “أنا عامة عندي حاجات عكس بعض شوية، أنا بحب مراتي حلوة وتلبس اللي هي عايزة تلبسه وتخرج باللي هي عايزة تخرج بيه” .

أضاف “سامي”: “أنا بحس إني هعيش مثلا 60 70 سنة أيا كان اللي أنا هعيشه، هي كمان عندها كده فبحس إن الحياة أنا مش مشتريها” .

واختتم المخرج محمد سامي قائلا: “بغير عليها وهي بتتكلم وهي بتشتغل، بس من ناحية تانية من كتر ما هي شخصية يوثق فيها ده نفسيا مريحني” .