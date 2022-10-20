كتب امير فتحي في الخميس 20 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - تحدث المخرج محمد سامي عن علاقته بزوجته الفنانة مي عمر وعن غيرته عليها في الكثير من المواقف ولكنه في نفس الوقت دائما ما يحب أن يراها جميلة .
قال محمد سامي في لقائه مع برنامج “أنا سعيد” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”: “بغير عليها في كل لحظة وهي بتتكلم مع حد، بغير عليها طول الوقت بس غيرة صحية”.
تابع: “أنا عامة عندي حاجات عكس بعض شوية، أنا بحب مراتي حلوة وتلبس اللي هي عايزة تلبسه وتخرج باللي هي عايزة تخرج بيه” .
أضاف “سامي”: “أنا بحس إني هعيش مثلا 60 70 سنة أيا كان اللي أنا هعيشه، هي كمان عندها كده فبحس إن الحياة أنا مش مشتريها” .
واختتم المخرج محمد سامي قائلا: “بغير عليها وهي بتتكلم وهي بتشتغل، بس من ناحية تانية من كتر ما هي شخصية يوثق فيها ده نفسيا مريحني” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد سامي:” أنا بحب مراتي حلوة بس بغير عليها طول الوقت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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