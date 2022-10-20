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دانيال كريج يحضر العرض الأول لـ Glass Onion: A Knives Out Mystery فى إسبانيا

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القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى دانيال كريج بإطلالة أنيقة أثناء حضوره العرض الأول لفيلمه الجديد Glass Onion: A Knives Out Mystery فى سينما Callao فى مدريد بإسبانيا أمس الأربعاء، وحسب ما نشر موقع ديلى ميل ارتدى الممثل جيمس بوند، 54 عامًا، سترة زرقاء فاتحة مع بنطال أزرق داكن.

Co-stars: He was later joined by his co-stars Kate Hudson, Janelle Monae and Edward Norton as they beamed for a group snap together

All smiles: Daniel couldn't contain his smile as he held his hand on his chest

Dressed to impress: The 007 star looked smart in a crisp white shirt and added a navy woven tie to the red carpet number

Looking good: The James Bond actor, 54, dressed to impress in a smart pale blue blazer which he teamed with a pair of navy trousers

Posing up a storm: Daniel Craig cut a dapper figure as he attended his new film Glass Onion: A Knives Out Mystery premiere at the Callao cinema, in Madrid Spain on Wednesday

وبدا نجم 007 متألقا، حيث أكمل الإطلالة بقميص أبيض ناصع وأضف ربطة عنق ودبوسًا منسوجًا كحليًا وهو يلتقط الصور علي السجادة الحمراء.

وكانت قد كشفت منصة نيتفلكس عن فيديو ترويجى لـ الجزء الثانى فيلم الممثل العالمى دانيال كريج الجديد، الذى سيطرح تحت اسم Glass Onion: A Knives Out Mystery، ودار الفيديو في إطار تشويق وإثارة ودراما، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و35 ثانية.

يشارك فى العمل بجانب الممثل دانيال كريج الممثلة مادلين كلاين، جيسيكا هنويك والممثل إيثان هوك والممثلة جانيل موناي و الممثلة كيت هدسون و الممثل إدوارد نورتون،والفيلم من إخراج ريان جونسون.

ويدور الفيلم حول الملياردير التكنولوجي مايلز برون (إدوارد نورتون) بعضًا من أقرب وأعز أصدقائه لقضاء إجازة في جزيرته اليونانية الخاصة، ولكن يموت شخصا ما و تبدأ التحقيقات والمؤامرات في الظهور ويعد فيلم " Glass Onion: A Knives Out Mystery " هو الجزء الثاني من فيلم "Knives Out" الذي تم انتاجه في عام 2019 و كان يشارك في هذا الجزء بجانب دانيال كريج الممثل كريس إيفانز.

وكان قد صرح الممثل العالمى دانيال كريج لـ موقع  Variety: "قمنا بتصوير الجزء الثانى من Knives Out  خلال 2021، في اليونان، ثم انتقلنا إلى الاستوديو في صربيا لاستكمال التصوير والآن العمل في مرحلة المونتاج، وبالتالي أعتقد أنه سيطرح في خريف هذا العام".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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