شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يحضر العرض الأول لـ Glass Onion: A Knives Out Mystery فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى دانيال كريج بإطلالة أنيقة أثناء حضوره العرض الأول لفيلمه الجديد Glass Onion: A Knives Out Mystery فى سينما Callao فى مدريد بإسبانيا أمس الأربعاء، وحسب ما نشر موقع ديلى ميل ارتدى الممثل جيمس بوند، 54 عامًا، سترة زرقاء فاتحة مع بنطال أزرق داكن.

وبدا نجم 007 متألقا، حيث أكمل الإطلالة بقميص أبيض ناصع وأضف ربطة عنق ودبوسًا منسوجًا كحليًا وهو يلتقط الصور علي السجادة الحمراء.

وكانت قد كشفت منصة نيتفلكس عن فيديو ترويجى لـ الجزء الثانى فيلم الممثل العالمى دانيال كريج الجديد، الذى سيطرح تحت اسم Glass Onion: A Knives Out Mystery، ودار الفيديو في إطار تشويق وإثارة ودراما، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و35 ثانية.

يشارك فى العمل بجانب الممثل دانيال كريج الممثلة مادلين كلاين، جيسيكا هنويك والممثل إيثان هوك والممثلة جانيل موناي و الممثلة كيت هدسون و الممثل إدوارد نورتون،والفيلم من إخراج ريان جونسون.

ويدور الفيلم حول الملياردير التكنولوجي مايلز برون (إدوارد نورتون) بعضًا من أقرب وأعز أصدقائه لقضاء إجازة في جزيرته اليونانية الخاصة، ولكن يموت شخصا ما و تبدأ التحقيقات والمؤامرات في الظهور ويعد فيلم " Glass Onion: A Knives Out Mystery " هو الجزء الثاني من فيلم "Knives Out" الذي تم انتاجه في عام 2019 و كان يشارك في هذا الجزء بجانب دانيال كريج الممثل كريس إيفانز.

وكان قد صرح الممثل العالمى دانيال كريج لـ موقع Variety: "قمنا بتصوير الجزء الثانى من Knives Out خلال 2021، في اليونان، ثم انتقلنا إلى الاستوديو في صربيا لاستكمال التصوير والآن العمل في مرحلة المونتاج، وبالتالي أعتقد أنه سيطرح في خريف هذا العام".