اليوم.. دياب ضيف برنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحل الفنان دياب، مساء اليوم الخميس، ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، في الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة ولمدة ساعتين، ليتحدث عن أعماله الفنية الجديدة.

ويتحدث دياب عن مسلسل "المتهمة" الذي يتم عرضه حالياً، ويكشف عن كواليس تصويره والمشاهد الصعبة الذي قام بتجسيدها في العمل، بجانب إعلانه عن العمل الفني الذي يقوم بتحضيره حالياً للمشاركة خلال السباق الرمضاني المقبل.

و«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع كل خميس في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.