رامي عياش يزور مصطفى كامل في منزله ويوجه رسالة لـ شيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المطرب اللبناني رامي عياش صورة له مع الفنان ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل خلال زيارته إلى منزل الأخير ليبارك له على توليه منصبه الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وعلق رامي على الصورة ، :"بعد تصوير برنامج أنغام مع المطربة الكبيرة أنغام، توجهت لزيارة النقيب الاستاذ مصطفى كامل لأبارك له على توليه منصب نقيب الموسيقيين في مصر".

ووجه رامي عياش رسالة للفنانة شيرين :"ابدينا كامل مساندتنا للفنانة الحبيبة شيرين عبد الوهاب نتمنى لها الخير والسلامة".

يذكر أن الفنان مصطفى كامل فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية، في الانتخابات التي أقيمت الثلاثاء الماضي بمقر نقابة المهن الموسيقية.