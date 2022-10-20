شكرا لقرائتكم خبر عن حصرها المخرجون فى ثلاثة أدوار.. ذكرى ميلاد فيرجينيا جميلة الجميلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هي فيرجينا جميلة الجميلات .. هي أجمل وجه مر في السينما المصرية .. هي هانم من هوانم جاردن سيتي .. هي الفنانة المصرية ليلي فوزي التي منحتها مجلة أمريكية في أربعينيات القرن العشرين لقب أجمل حسناوات عصرها.

اليوم ذكري ميلاد الفنانة الجميلة ليلي فوزي التي قدمت في السينما المصرية أول أدوارها في فيلم " مصنع الزوجات" عام 1941، وبعدها تهافت على وجودها في الأفلام كل المخرجين وبرعت في تجسيد أدوار الملكات والأميرات والنساء الأرستقراطيات بجدارة.

وبرغم جمالها الهادئ إلا أنها لمعت في أدوار الشر وهذا دليل على موهبتها، وأصبح معظم المخرجين يسندون إليها هذا الدور، الأمر الذي أغضبها لفترة، لأنها كانت تمتلك الكثير من الوجوه التي تقدمها ولكن المخرجين والمنتجين حصروها في ثلاثة أدوار فقط ، أما فتاة جميلة معشوقة للأبطال ، وإما شريرة ، وإما سيدة ارستقراطية .

ليلي فوزي رحلت يوم 12 يناير عام 2005 عن عمر (86 سنة) ، تاركة لنا 85 فيلماً سينمائياً منها بورسعيد للمخرج عز الدين ذو الفقار عام 1957، والناصر صلاح الدين عام 1963، والجبل عام 1965، ودلال المصرية للمخرج حسن الإمام عام 1970، وإسكندرية ليه للمخرج يوسف شاهين عام 1979.

كما قدمت 40 مسلسلا تليفزيونياً منها "راس القط" عام 1980 مع صلاح ذو الفقار، و" الحب في حقيبة دبلوماسية" عام 1987 مع صلاح ذو الفقار، و"هوانم جاردن سيتي " عام 1997، و"بوابة الحلواني" (ج4) عام 2001، وكان من آواخر أدوارها السينمائية دورها المميز الصامت في فيلم "ضربة شمس" من بطولتها ونور الشريف ونورا عام 1979 و"الملائكة" عام 1983 من إخراج التونسي رضا الباهي، حيث توقفت تماماً بعد ظهور ما يسمى بأفلام المقاولات.

ليلي فوزي تزوجت ثلات مرات، الأولى كانت من الفنان عزيز عثمان، والثانية من الفنان أنور وجدي والثالثة من الإذاعي جلال معوض، ولم تنجب من زيجاتها الثلاث أبناء، وتوفيت إثر صراع مع المرض في 12 يناير 2005 ، وشيعت جنازتها في حضور شعبي وفني كبير.