شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: مهرجان القاهرة السينمائى بيتى وأجدد دعمى له ولرئيسه الفنان حسين فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة بشرى، ضيفة على تلفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى، رئيس قسم الفن، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائى.

وقالت بشرى:"مهرجان القاهرة السينمائى ده بيتى اللى شاركت فيه بأشكال مختلفة من وأنا طفلة بمشاهدته و تقديمه أكثر من مرة والمشاركة فى للجان التحكيم ومهرجان القاهرة بيتى الأساسى وبحب أجدد دعمى لهذا المهرجان بإختلاف إداراته عشان ميبقاش فى شلليه ويقولوا أنك بتدعمي إدارة عن أخرى، بدعم المهرجان دلوقتى و دعمته لما كان فيه محمد حفظى و لما كان فيه ماجدة واصف دعمته كثير وشئ طبيعى أن اتواجد لعشقى للسينما وكونى شخص هما بيشوفوه قدم للسينما حاجات كتيره كمنتجة و كمؤسس لمهرجانات ومستشار لعدة مهرجانات وأنا بقدر اللى بيقدرنى".

وأضافت:" سعيدة جدا وأنا متواجدة فى مؤتمر المهرجان حاسة بفخر من خلال اختيار الافلام 14 أو 15 فيلم عرض عالمى أول وجود السيدات فى للجان التحكيم وتكريم كاملة أبو ذكرى وتكريم لبلبة سعيدة جدا بهذا التواجد و فيلم الافتتاح شئ يدعو للفخر".

وعن قرار حسين فهمى بشأن حضور المهرجان بملابس مناسبة، قالت:"هى الفكرة نتعلم ثقافة الملابس المناسبة للمكان المناسب و السينما حاجه راقية و السينما فن راقى جدا وأدعم حسين فهمى فى قرار ملابس الحضور بمهرجان القاهرة السينمائى والابتعاد عن المبالغة والرخص".