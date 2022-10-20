شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يجرى البروفات النهائية لحفله بمهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأجرى خالد سليم البروفة النهائية للحفل إذ من المقرر أن يحيى الفاصل الثاني بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة الفنان التونسي الكبير محمد الجبالي، ونجوم الأوبرا الفنانة مروة حمدي، الفنان ياسر سعيد، الفنانة ندا غالب، الفنان محمد الخولي.

ويقدم خالد سليم باقة مختارة ومتنوعة من أغنيات زمن الفن الجميل والطرب الأصيل، بالإضافة إلى عدد من أغانيه التي قدمها على مدار مشواره الفني المتميز.

يشار إلى أن فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يتواصل لمدة 15 يوما متتالية فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، ويضم 39 حفلا غنائيا وموسيقى بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هى "مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس"، ويقام على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية"، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.

هذا إلى جانب المؤتمر العلمى الذى يعقد في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر ويناقش موضوع المسرح الغنائي علامات فارقة في مسيرة الموسيقى العربية من خلال 7 محاور هى نشأة المسرح الغنائي العربي وازدهاره، رواد التلحين والأداء فى المسرح الغنائي المصرى، رواد المسرح الغنائي المصري منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن، التجارب الإبداعية للمسرح الغنائي فى البلاد العربية، المسرح الغنائي العربي بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية، تجارب مستحدثة فى المسرح الغنائي العربي ، قضايا جمع وتوثيق وإحياء المسرح الغنائي العربي، بالإضافة إلى المسابقة الفنية التى تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى في الغناء للشباب والأطفال وذوى القدرات الخاصة والتميز للهواه في العزف المنفرد على جميع الآلآت الموسيقية، الى جانب معرضا لفنون الخط العربى للفنان المكرم محمد يوسف عبد اللطيف المغربي بقاعة صلاح طاهر.