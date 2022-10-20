شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: إلغاء التصاريح السنوية والعضويات المنتسبة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، عن إلغاء تصاريح العمل السنوية والعضويات المنتسبة لنقابة الممثلين، التي لم يجددها أصحابها لمدة تزيد عن عام، مناشدا هؤلاء الأشخاص بسرعة تجديد عضوياتهم المنتسبة التي لم تجدد.

ويأتي ذلك بعدما أعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي عن إيقاف أي ممثل يثبت أنه يعمل بدون تصريح مسبق من النقابة، حتى ولو كان نجما أو حقق شهرة واسعة.

وأكد الدكتور أشرف زكي أنه في حال ثبوت عمل ممثل دون تصريح مسبق من النقابة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، داعيا كل الممثلين بسرعة التوجه للنقابة لإصدار تصاريح العمل حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وكان كشف الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، عن ترشيحات النقابة لجوائز الدولة، حيث رشحت النقابة الدكتور يحيى الفخرانى لجائزة النيل فى الفنون، فيما رشحت مهندسة الديكور الكبيرة نهى برادة، والتى قدمت ديكور مسرحية مدرسة المشاغبين وسيدتى الجميلة وشارع محمد على لجائزة الدولة التقديرية.

أما جائزة الدولة فى التفوق فرشحت النقابة الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية، فيما رشحت سعاد آل عبد الله جائزة النيل للمبدعين العرب.