شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: إيقاف أى ممثل يعمل بدون تصريح حتى لو كان نجما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في بيان صحفي عن إيقاف أي ممثل يثبت أنه يعمل بدون تصريح مسبق من النقابة، حتى ولو كان نجما أو حقق شهرة واسعة.

وأكد الدكتور أشرف زكي أنه في حال ثبوت عمل ممثل دون تصريح مسبق من النقابة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، داعيا كل الممثلين بسرعة التوجه للنقابة لإصدار تصاريح العمل حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وكان كشف الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، عن ترشيحات النقابة لجوائز الدولة، حيث رشحت النقابة الدكتور يحيى الفخرانى لجائزة النيل فى الفنون، فيما رشحت مهندسة الديكور الكبيرة نهى برادة، والتى قدمت ديكور مسرحية مدرسة المشاغبين وسيدتى الجميلة وشارع محمد على لجائزة الدولة التقديرية.

أما جائزة الدولة فى التفوق فرشحت النقابة الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية، فيما رشحت سعاد آل عبد الله جائزة النيل للمبدعين العرب.

وفى سياق متصل بدأ المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، في استقبال طلبات الترشح لجوائز الدولة فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2023، وتشمل جوائز الدولة (النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية) ابتداءً من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2022، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1958؛ والقوانين المعدِّلة له بإنشاء جوائز الدولـة.