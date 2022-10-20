شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيي حفلاً بدار أوبرا الإسكندرية غدا ضمن مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفلا غنائيا ضخمًا غدا الخميس في دار الأوبرا بالإسكندرية ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، حيث يقام الحفل على مسرح سيد درويش الساعة الثامنة مساء، بقيادة المايسترو أحمد عامر.



مدحت صالح

ويشهد حفل الافتتاح غدًا على مسرح النافورة كلمة لمدير المهرجان والمؤتمر ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتعلن انطلاق الفعاليات، كما تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير وهم:

اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل

اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى باكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان

الفنانة صفاء أبو السعود

الفنان راغب علامة (لبنان)

الموسيقار مودي الإمام

الموسيقار يعقوب الخبيزي ( الكويت )

الفنان أحمد الجميري ( البحرين )

الشاعر شوقي حجاب

الشاعر هاني عبد الكريم

الموسيقار حسين فوزي

عازف الناي عاطف إمام

الموسيقار الدكتور ماجد عسكر

الباحث الدكتور صالح رضا

الباحث الدكتور نبيل الدراس (الأردن)

الدكتورة رشا طموم استاذ بقسم النظريات والتاليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان

فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.