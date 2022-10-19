شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يتعاون من أحمد المالكى ومحمد خلف فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم بهاء سلطان مع الشاعر أحمد المالكى والملحن محمد خلف فى أغنية جديدة من المقرر طرحها عقب الانتهاء من تسجيلها، ضمن أغنيات ألبوم بهاء الجديد.

من ناحية أخرى، انتهى الفنان بهاء سلطان من تصوير أحدث أغانيه بعنوان "ندرًا عليا" على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ومدير تصوير أحمد عبد القادر مهندس ديكور أحمد فايز، وإخراج ياسين حسن، وتعد "ندراً عليا" الأغنية الثانية من ألبوم بهاء سلطان الجديد.

وطرح بهاء سلطان "دلوقتي عجبناكوا" أولى أغنيات ألبومه الجديد، وهى كلمات منة عدلى القيعي وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوى، وتقول كلمات الأغنية:"دلوقتي عجبناكوا ؟ ما كنا حلوين ومعاكوا ! فجأة الشوق آهو جابكوا طب إيه كان مشّاكوا ؟، أيوة إحنا إحلوينا، لأ وكمان بقينا، صعب يخش علينا، كلمة ودمعتين كنا زمان حاجة تانية غلب وطيبة الدنيا كنا بنيجي ف ثانية كنتوا ساعتها فين".

وأحيا بهاء سلطان مؤخرًا حفلاً غنائيا بالإسكندرية وسط حضور جماهير كبير، وقال للجمهور: "أنا بشكركم جدا ووجودكم النهاردة فوق راسى"، وقام بغناء تعالى أدلعك، كما قامت طفلة صغيرة بتقديم شوكولاتة له، فقام بتقبيل يدها كنوع من الشكر لها، واختتم الفنان بهاء سلطان حفله بأغنيات قوم اقف وانت بتكلمني، أنا زعلتك في حاجة، الواد قلبه بيوجعه، وغيرها من الأغانى.

كما انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ومن المقرر عرضه مع بداية العام الجديد.