شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز ضابطة مخابرات عسكرية بفيلم Atlas والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر جينيفر لوبيز لفيلم جديد بعنوان Atlas وتشارك في انتاجه، من إخراج براد بايتون الذي سبق أن أخرج فيلمSan Andreas و فيلم Journey 2 بطولة الممثل دوين جونسون، والفيلم من تأليف ليو ساندريان.

ويندرج Atlas تحت فئة أفلام الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول ضابطة مخابرات عسكرية (جينيفر لوبيز) أمضت سنوات في ملاحقة الإرهابي (هارلان) بين المجرات الذي قتل عائلتها خلال هجوم على مقر وكالتها على الأرض، والآن هي في الفضاء في محاولة العصورعلى هارلان والقضاء عليه وسط أحداث مشوقة.

ويلعب دور البطولة بجانب الممثلة جينيفر لوبيز الممثل سيمو ليو، ستيرلينج براون، أبراهام بوبولا،والممثلة لانا باريلا.

وطرح الإعلان الأول لفيلم جينيفر لوبيز المقبل على أمازون بعنوان Shotgun Wedding، وتدورأحداث الفيلم حول دارسي (جينيفر لوبيز) وخطيبها توم (جوش دوهاميل) الذين يدعون مجموعة من الناس لحضور حفل زفافهم المقام على جزيرة استوائية ومع ذلك تأخذ الأمور منعطفًا غير متوقع عندما تنزل مجموعة من القراصنة الدوليين على الجزيرة، مما أدى إلى حدوث فوضى في حفل زواج الثنائي،و سيصدر الفيلم في 27 من يناير المقبل على Prime Video.