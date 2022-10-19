شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد منزعجة من ارتباط شقيقتها جيجى بـ ليوناردو دي كابريو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة ميرور الإنجليزية تصريحات من أصدقاء مقربين لعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، التي وصفت خلالها علاقة شقيقتها جيجي حديد والنجم العالمي ليوناردو دي كابريو بأنها غير مسقرة.

ونشرت الصحيفة الإنجليزية تصريحات أحد المقربين من عاضة الأزياء العالمية، والذى قال: "بيلا حديد قلقة على أختها جيجي حديد، وتعتقد بيلا أن جيجي أفضل من أن تكون مع شخص مثل ليوناردو ديكابريو، وأنه ليس جاداً بشأن شقيقتها وممكن أن يعرضها للأذي".

وشوهدت جيجى حديد وهى عائدة إلى فندق Le Royal Monceau مقر إقامتها فى باريس لحضو أسبوع الموضة فى باريس منذ أسابيع، وكانت تبدو عليها السعادة وتتحدث إلى المصورين، لكن المفاجأة أن الكاميرات نفسها عادت والتقطت صورًا لـ ليوناردو وهو يغادر الفندق نفسه صباحًا، والذى حاول إخفاء وجهه، وفق ما نقله موقع TMZ، وهو الفندق الذى تصل تكلفته فى الليلة الواحدة 1300 جنيه إسترلينى.