شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يستعرض تسجيلا صوتيا يدين محامى نقابة الموسيقيين الموقوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نقيب الموسيقيين مصطفى كامل خلال مؤتمر ضوابط أغاني المهرجانات، عن مقطع صوتي لمحامي نقابة الموسيقيين الموقوف يدينه بعدم المساواة في تحصيل رسوم من متعهد حفلات أحد المطربيين الشعبيين ومحاسبته مرة بـ10 آلاف جنيه ومرة بـ20 ألفا، ليؤكد له محامى النقابة بأنه "محدش يحاسبنا" طبقا للمقطع الصوتي الذى قام نقيب الموسيقيين بعرضه في المؤتمر.

وأضاف مصطفى كامل: "والله ما همضى على قرار إلا وأنا قادر على تنفيذه، وسأقوم بتطهير النقابة من الفساد حتى ولو كانت آخر دورة ليا كنقيب".

وكان نقيب الموسيقيين قرر إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات مؤقتًا لحين عمل اجتماع على رأس أولويته والحفاظ على قيمة مصر الفنية، مؤكدًا رغبته الشديدة فى تقديم ما يليق باسم مصر، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقتًا.

وأقر أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023 مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيهًا وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أي إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.