شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل The Rings Of Power الأكثر شعبية هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل الفنتازي والدراما The Rings Of Power لقب الأكثر شعبية لهذا الأسبوع عبر موقع التقييمات Rotten Tomatoes، حيث حقق تقييمات بنسبة 82% بعد عرض الحلقة الثامنة والأخيرة يوم الجمعة الماضية عبر المنصة الأمريكية أمازون.

ويشمل أعضاء فريق التمثيل سينثيا أداى روبنسون، مكسيم بالدرى، إيان بلاكبيرن، كيب تشابمان، أنتونى كروم، ماكسين كونليف، تريستان جرافيل، السير لينى هنرى، ثسيثا جاياسونديرا، فابيان ماكالوم، سيمون ميريلز، جيف موريل، بيتر مولان، لويد أوين، أوغسطس بريو، وبيتر تايت، وأليكس تارانت، وليون وادهام، وبنجامين ووكر، وسارة زوانجوبانى.

ينحدر كل من بلاكبيرن وتشابمان وكروم وكونليف وتايت وتارانت ووادهام من نيوزيلندا، بينما يأتى باقى فريق العمل المتبقى من أستراليا وسريلانكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتدور أحداث المسلسل التليفزيوني في ميدل إيرث، وحائز على جائزة الخيال الدولي وجائزة بروميثيوس هول أوف فيم، وحصل The Lord of the Rings على كتاب الألفية المفضل لدى عملاء أمازون في عام 1999.

وتمت ترجمة The Lord of the Rings إلى حوالى 40 لغة وبيع منها أكثر من 150 مليون نسخة، وحصدت تعديلاتها المسرحية منNew Line Cinema والمخرج بيتر جاكسون، ما يقرب من 6 مليارات دولار فى جميع أنحاء العالم، وحصلت على 17 جائزة أكاديمية (R)، بما فى ذلك أفضل فيلم.