شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمي للمسلسل المنتظر 1899 قبل عرضه 17 نوفمبر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل 1899 البوستر الرسمي للعمل الدرامي المنتظر عرضه في 17 نوفمبر المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، وهو من تأليف كاتبة سلسلة Dark يانتيه فريزه، ومن إخراج مبدع سلسلة Dark، باران بو أودار.



البوستر الرسمي لمسلسل 1899

تتبع سلسلة الدراما الخيالية والرعب مجموعة من المهاجرين من خلفيات مختلفة يسافرون من أوروبا إلى نيويورك بحثًا عن فرص جديدة، ومع ذلك فإن كل آمالهم تتضاءل عندما يواجهون سفينة مهاجرين أخرى تبحر في عرض البحر، وبالتالي سرعان ما تصبح الرحلة المتفائلة والآمنة إلى أرض الأحلام كابوسًا حيًا بسبب السفينة المسكونة.

مسلسل 1899 من بطولة كل من بن اشندن، أنورين بارنارد، إميلي بيتشام، انطون ليسر، الكسندر ويلوم، ماتيلد أوليفر، كلارا روساجر، أندرياس بيتشمان، لوكاس لينجارد تونسين، روزالي كريج، ميجيل برناردو.