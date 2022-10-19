شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش يزور مصطفى كامل بعد تسجيل حلقته مع أنغام فى برنامجها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان رامي عياش عن قيامه بزيارة نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، لتهنئته بفوزه في انتخابات النقابة التي أقيمت مؤخرًا، فضلا عن إعلانه الدعم الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد انتهائه من تسجيل حواره القادم مع الفنانة أنغام في برنامجها الجديد "أنغام" المذاع عبر شاشة قناة dmc.

ونشر رامي عياش صورة تجمعه بمصطفى كامل وعدد من الموسيقيين عبر "توتير"، معلقًا عليها: "بعد تصوير برنامج انغام مع المطربة الكبيرة أنغام توجهت لزيارة النقيب الأستاذ مصطفى كامل لأبارك له على توليه منصب نقيب الموسيقيين في مصر، وأبدينا كامل مساندتنا للفنانة الحبيبة شيرين عبدالوهاب نتمنى لها كل الخير والسلامة".



رامي عياش

وطرح عياش مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "حلوين حلوين" على اليوتيوب، والذى يتغني بكلماتها حول سر السعادة الممثل فى الحب والمرح والتفاؤل، مثلما يظهر خلال كلمات الأغنية الذى يدعو من خلالها الجميع للبعد عن كل ما يعكر صفو الحياة، وهي من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

كما يستعد "عياش" لإحياء حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري على مسرح النافورة.