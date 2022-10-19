"نرحم من في الأرض علشان يرحمنا من في السماء".. تامر حبيب يعلق على أزمة شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق السيناريست تامر حبيب على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب المحتجزة في أحد مستشفيات علاج الإدمان.

ونشر تامر صورة الفنانة شيرين عبدالوهاب، مصحوبة بأغنية "لسه في أمل"، التي غنتها في مسلسل "طريقي"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "شيرين عبد الوهاب، واحدة من أهم الأصوات اللي غنت بالعربي في العالم كله، تعالوا نتمنالها تخرج من محنة صعبة بتمر بيها، ونرحم من في الأرض علشان يرحمنا من في السماء".

جدير بالذكر أن شقيق شيرين قام بإدخالها بشكل إلزامي لأحد مستشفيات الأمراض النفسية، للعلاج من الإدمان، واعترف ووالدته في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أنها تتعاطى المخدرات، وطالبوا بالوقوف إلى جوارها حتى تعود لحياتها الطبيعية ولجمهورها.

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.