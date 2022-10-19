مصطفى كامل: سأغير مصطلح أغاني المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في مؤتمر لنقابتي الممثلين والموسيقيين، الذي أقيم مساء اليوم، إنه سيعمل على تغيير مصطلح أغاني المهرجانات.

وأكد "كامل" أن مصطلح المهرجانات لا يجب أن يقال على أغنية، وخلال الفترة القادمة سيعمل على تغيير هذا المصلطح، متابعا: "مش عايز حد يأذي ولادنا".

وأوضح أنه يتحدث عن الذين يقدمون محتوى متدني، ويتنافسون على كتابة وقول الكلمات البذيئة، وهذا لا يليق بالفن المصري.

وأقيم اليوم الأربعاء، في تمام السادسة مساء، اجتماع نقابة الموسيقيين ونقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط عمل مطربي المهرجانات.

الاجتماع حضره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور مصطفى الفقي، والإعلامي محمد الباز، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابتين.

الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين كان قد دعا أعضاء المجلس والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لاجتماع لوضع ضوابط عمل مطربين ومؤدي المهرجانات الشعبية، والخروج بتوصيات يتم العمل بها في أعمال الدراما والسينما بمقر نادي الممثلين.