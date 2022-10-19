أشرف زكي: أغاني المهرجانات لا تصلح أن تكون واجهة الفن المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مؤتمر لنقابتي الممثلين والموسيقيين، الذي أقيم مساء اليوم، إن أغاني المهرجانات لا تصلح أن تكون واجهه للفن المصري.

وأكد زكي أنه ضد أن يتصدر هذا النوع من الغناء المشهد المصري، وأن تكون أغاني المهرجانات هي المعبرة عن الفن المصري.

وأقيم اليوم الأربعاء، في تمام السادسة مساء، اجتماع نقابة الموسيقيين ونقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط عمل مطربي المهرجانات.

الاجتماع حضره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور مصطفى الفقي، والإعلامي محمد الباز، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابتين.

الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين كان قد دعا أعضاء المجلس والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لاجتماع لوضع ضوابط عمل مطربين ومؤدي المهرجانات الشعبية، والخروج بتوصيات يتم العمل بها في أعمال الدراما والسينما بمقر نادي الممثلين.