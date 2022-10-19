أشرف زكي يوجه الشكر لنقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على توجيه الشكر لنقيب الموسيقيين السابق الفنان هاني شاكر، وذلك في المؤتمر المشترك لنقابتي الموسيقيين والممثلين، والذي أقيم مساء اليوم.

وقال أشرف زكي: "بنشكر الفنان هاني شاكر على عطاءه ومجهوده في النقابة، وإن شاء الله مصطفى كامل يكمل المسيرة".

وأقيم اليوم الأربعاء، في تمام السادسة مساء، اجتماع نقابة الموسيقيين ونقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط عمل مطربي المهرجانات.

الاجتماع حضره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور مصطفى الفقي، والإعلامي محمد الباز، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابتين.

الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين كان قد دعا أعضاء المجلس والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لاجتماع لوضع ضوابط عمل مطربين ومؤدي المهرجانات الشعبية، والخروج بتوصيات يتم العمل بها في أعمال الدراما والسينما بمقر نادي الممثلين.