"ليست معصومة من أي أخطاء".. مجدي الهواري يدعم شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:

دعم المخرج مجدي الهواري الفنانة شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة بعدما تم احتجازها في إحدى المستشفيات لعلاج "الإدمان.

وكتب الهواري منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "شيرين عبدالوهاب صوت مصر والعالم العربي بلا شك، ولكنها بشر ليست معصومة من أي كانت أخطاء يقع فيها البني آدم !! إذا ثبت ذلك".

وأضاف الهواري: "وبصرف النظر عن نوع هذا الخطر والخطأ الشخصي لشخصها أو من حولها أهلها - بناتها - جمهورها - تأثرها على المجتمع ! لابد من إدراك هذا الخطأ ضمن الحياة الشخصية التي لابد من غض النظر عنها لأنها حياتها الشخصية دون جلد أو الانتقاد".

وتابع: "فكلنا معرضين وليس معصومين من الخطأ! واستحضر القول: من كان منكم بلا خطئة، وكم من عظماء في تاريخ البشرية ضاقت عليهم المحن والأزمات النفسية منها الأخلاقية والغير أخلاقية ! ودون الدخول في التفاصيل، لأن أصل الحكاية لم يستطع منا كشفها ولا التفاصيل إلى الآن".

وأكمل: "وبصرف النظر أيضا عن إنها مجني عليها أو هي من ضرت نفسها أو صدر منها تصرف مشين لابد من إدارك والاعتراف بحجم موهبتها التي أعطاها الخالق سر جمالها، ولذلك وجب التوضيح والاعتراف بسر جمال صوتها وإحساسها المرهف".

واستطرد :"أنا أعرف إن شيرين قوية وشجاعة ومتأكد من أنها ستقاوم وترجع أقوى من الأول".

جدير بالذكر أن شقيق شيرين قام بإدخالها بشكل إلزامي لأحد مستشفيات الأمراض النفسية، للعلاج من الإدمان، واعترف ووالدته في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أنها تتعاطى المخدرات، وطالبوا بالوقوف إلى جوارها حتى تعود لحياتها الطبيعية ولجمهورها.

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.