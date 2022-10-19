شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل بمؤتمر ضبط المهرجانات: اللى مش هيلتزم هيتحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى كامل خلال مؤتمر ضوابط المهرجانات، بنادي نقابة الممثلين إن هناك جلسة ستعقدها النقابة مع وزارة الداخلية، مؤكدا ، " اللي مش هيلتزم هيتحبس.. إحنا مش جايين نهزر ومن سيمنع داخل مصر سيمنع خارج مصر أيضا".

وأضاف مصطفى كامل أنه يجب حماية بلدنا، والابتذال لابد أن يقف، الموضوع" مش هزار"، ويجب عمل مستقبل جيد لشكل الأغنية وليس منحطا.

وكان قرر نقيب الموسيقيين إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات مؤقتًا لحين عمل اجتماع على رأس أولويته والحفاظ على قيمة مصر الفنية، مؤكدًا رغبته الشديدة فى تقديم ما يليق باسم مصر، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقتًا.

وأقر أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023 مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيهًا وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أي إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.