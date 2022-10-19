شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض تستقبل "تحت تهديد السلاح" و"هاشتاج جوزنى" 3 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دور العرض السينمائى لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة خلال شهر نوفمبر المقبل، لتنضم إلى قائمة الأفلام المعروضة حالياً سواء التي انطلقت عرضها في موسم عيد الأضحى والمستمرة حتى الآن، وكذلك أفلام موسم الصيف السينمائى، حيث ينطلق خلال شهر نوفمبر فيلمين جديدين بعدما كان مقرر أن يكونوا 3 أفلام قبل خروج فيلم من القائمة وتأجيله إلى موسم رأس السنة.

وحجز فيلم "تحت تهديد السلاح" مكانه في دور العرض مبكراً حيث ينطلق يوم الأربعاء 3 نوفمبر بعد سلسلة من التأجيلات لاسيما وأنه تم الانتهاء من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم بطولة حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، ، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.



تحت تهديد السلاح

وفى نفس اليوم الأربعاء 3 نوفمبر ينطلق فيلم "هاشتاج جوزنى" في دور العرض، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى الممتزجة بعدد من الأغاني، وذلك من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.



هاشتاج جوزنى

وكان من المقرر أن يعرض أيضاً فيلم "المطاريد" في نفس اليوم 3 نوفمبر ولكن صناعه قرروا تأجيله إلى موسم رأس السنة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين وإخراج ياسر سامي، ويقوم ببطولته أحمد حاتم وإياد نصار، وتارا عماد، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوي، ومصطفى غريب، وحسن مالك، وطه الدسوقي، وضيفة الشرف الفنانة صابرين، وهو من إنتاج شركات سنيرجي فيلمز، جي كرييشن، مصر العالمية، وماجيك بين، وأوسكار، وفيلم سكوير، ونيوسينشري.