شكرا لقرائتكم خبر عن "بين السطور" يجمع بين أحمد فهمي وصبا مبارك والتصوير بداية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أحمد فهمي، لتصوير دوره في مسلسل "بين السطور" بداية شهر نوفمبر المقبل وحاليا يجري تحضيرات الدور.

ومسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج .

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.

وكانت اخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد فهمي، مسلسل "وكل ما نفترق" مع ريهام حجاج، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.