شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: هناك أموال تدفع لتسيد أغانى المهرجانات مثل محاولة "تسقيع" مطربى مصر من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، خلال مؤتمر نقابة الموسيقيين مع نقابة الممثلين لوضع ضوابط لمطربي المهرجانات، إنه ضد المنع ولكن مع وضع ضوابط، مؤكدا أن هناك أموالا تدفع لتسيد هذا النوع من الغناء مثل عملية "تسقيع" المطربين المصريين من إحدى الشركات.

وأضاف محمد الباز، "أننا نحتاج تمكينا للفن الحقيقى لأن ما تم إنتاجه لا يصل بنا لنسمعه فى السيارة والمنزل"، وأوصى الباز بضبط المشهد وليس المنع والحظر.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك شروط للنقابة تتعلق بالكلمات والملابس بدون تردد أو تذبذب في القرارات.

وكان قرر نقيب الموسيقيين إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات مؤقتًا لحين عمل اجتماع على رأس أولويته والحفاظ على قيمة مصر الفنية، مؤكدًا رغبته الشديدة فى تقديم ما يليق باسم مصر، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقتًا.

وأقر أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023 مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيهًا وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أي إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.