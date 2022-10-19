شكرا لقرائتكم خبر عن المفكر السياسى مصطفى الفقى: مصطفى كامل أحد أيقونات الفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي خلال المؤتمر المشترك بين نقابة الموسيقيين ونقابة الممثلين لوضع ضوابط لمطربي المهرجانات، إن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين هو أحد أيقونات الفن المصرى وذلك بسبب تعدد مواهبه، مؤكدا أنه جاء في ظروف خاصة بعد استقالة النقيب السابق هاني شاكر.

وثمن الدكتور مصطفى الفقي، قيام مصطفى كامل بعقد المؤتمر للاطلاع على وجهة نظر شخصيات مختلفة وللتعرف على أذواق من خارح الوسط الفني، موجها التحية لمصطفى كامل نقيب الموسيقيين وللدكتور أشرف زكي لعقد المؤتمر وفكرته.

وطلب مصطفى الفقي، من نقيب الموسيقيين وضع معايير بها شىء من الصرامة وتكون غير قابلة للخروج عليها ويكون هناك التزام صارم وعادل في نفس الوقت.

وأضاف الفقي أنه يظن أن شخصية مصطفي كامل قادرة على ذلك موجها التحية للنقيب السابق هاني شاكر، مشيرا إلى أن الفن اكسير الحياة وهو القوة الناعمة لمصر .

وكان قرر نقيب الموسيقيين إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات مؤقتًا لحين عمل اجتماع على رأس أولويته والحفاظ على قيمة مصر الفنية، مؤكدًا رغبته الشديدة فى تقديم ما يليق باسم مصر، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقتًا.

وأقر أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023 مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيهًا وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أي إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.