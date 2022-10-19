شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: مش عايز أقطع عيش حد بس عايز أحافظ على ولادى وولادكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، خلال مؤتمر نقابة الموسيقيين مع نقابة الممثلين لوضع ضوابط لمطربى المهرجانات، إنه لا يريد قطع عيش أحد وأنه يجب إلغاء تسمية هذا النوع بالمهرجان، مضيفا أنه يريد الحفاظ علي ولاده وأولاد الناس في المجتمع.

ويحضر المؤتمر الناقد طارق الشناوي والدكتور مصطفي الفقي والدكتور أشرف زكي، والكاتب محمد الباز وآخرون.

وكان قرر نقيب الموسيقيين إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات مؤقتًا لحين عمل اجتماع على رأس أولويته والحفاظ على قيمة مصر الفنية، مؤكدًا رغبته الشديدة فى تقديم ما يليق باسم مصر، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقتًا.

وأقر أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023 مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيهًا وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أى إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.