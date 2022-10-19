شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: أغانى المهرجانات نوع من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل خلال مؤتمر نقابة الموسيقيين مع نقابة الممثلين، إن أغاني المهرجانات تعتبر نوعا من أنواع المخدرات، وتنافس على الابتذال، مؤكدا أنه لا يطالب بغناء أغاني بمستوى نجوم زمن الفن الجميل ولكن لا يجب أن تكون أغنية المهرجان هى عنوان الفن المصري.

وأكد مصطفى كامل على أنه عمل في زمن جميل وسط نجوم الفن الحقيقي وعلى مشاعر نظيفة وكلمات أغاني محترمة، و"لن أصادر على رأي الحضور من الشخصيات العامة التي تحضر المؤتمر ومنهم طارق الشناوي ودكتور مصطفى الفقي والدكتور أشرف زكي، والكاتب محمد الباز وآخرون".

وكان قرر نقيب الموسيقيين إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات، مؤقتًا لحين عمل اجتماع على رأس أولويته والحفاظ على قيمة مصر الفنية، مؤكدًا رغبته الشديدة فى تقديم ما يليق باسم مصر، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقتًا.

وأقر أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023 مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيهًا وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أي إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.